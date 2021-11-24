За 16 місяців перемир’я Україна втратила 66 бійців, поранені 275 військових

З початку дії Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року в результаті обстрілів та збройних провокацій російської сторони загинули 66 українських бійців, ще 275 отримали поранення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила місія України при ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва у середу, 24 листопада.

"Загалом з 27 липня 2020 року по 22 листопада 2021 року Об’єднані сили України зареєстрували 2 848 порушень режиму припинення вогню російською стороною. Особливе занепокоєння викликає те, що у 759 випадках окупаційні війська застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У результаті за цей період загинули 66 українських бійців та 275 отримали поранення", - повідомили в українській делегації.

Дипломати вказали на те, що протягом останнього тижня ситуація в зоні конфлікту на сході України відзначалася регулярними обстрілами та збройними провокаціями з боку російсько-окупаційних військ. Позиції Збройних сил України були обстріляні 65 разів, у тому числі 26 разів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями озброєння. У результаті обстрілу зі стрілецької зброї поблизу Причепилівки несумісні із життям поранення отримав 33-річний український боєць.

Місія України в ОБСЄ закликала Російську Федерацію припинити підрив мирних Мінських домовленостей та відповісти взаємністю на конструктивний підхід української сторони до переговорів і перейти до практичного виконання взятих Москвою зобов’язань.

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 163 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 36 таких порушень на Луганщині.