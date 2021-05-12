За 19 миль від Чорноморська у виключній економічній зоні України виявили російський корвет
12 травня поблизу українського узбережжя виявили бойовий корабель РФ "Павло Державін".
Про це пише "Думська".
За інформацією видання, ракетний корвет "Павло Державін" знаходився всього в 19 морських милях на схід від Чорноморська Одеської області. Це за межами територіального моря України, проте у виключній економічній зоні держави.
Корабель запеленгували за допомогою радіолокатора берегового прикордонного посту в Одеській області.
Невпізнаний об'єкт опитали по радіоканалу і отримали відповідь, що це "Бугіль 363". Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363 - ракетного корвета "Павло Державін".
Після виявлення корвет почав рухатися зі швидкістю 7 вузлів у східному напрямку від українського побережжя. Припускають, що "Державін" супроводжував американський корабель берегової охорони "Гамільтон", який 11 травня вийшов з Одеси.
Зараз у складі ЧФ три таких корвети. Ще один готується до швартових випробувань, два добудовуються.
Довідка: ракетний корвет "Павло Державін" заклали у 2016 році. Його передали до Чорноморського флоту РФ у 2020-му. Він несе крилаті ракети "Калібр" та протикорабельні ракети "Уран".
За матеріалами Еспресо TV.