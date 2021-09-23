За добу місія ОБСЄ зафіксувала майже 200 порушень "тиші"

Місія ОБСЄ зафіксувала протягом вівторка, 21 вересня, 117 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 79 - на Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті ОБСЄ.

Зокрема, у Донецькій області зафіксували 117 порушень режиму припинення вогню, зокрема 8 вибухів невизначеного походження. Більшість порушень режиму припинення вогню сталася в районах навколо Донецької фільтрувальної станції та населеному пункті Софіївка.

У Луганській області зафіксували 79 порушень режиму припинення вогню, зокрема 76 вибухів невизначеного походження.

"Більшість порушень сталася в районах на захід від н. п. Весела Гора, на південний захід від н. п. Старий Айдар та на південний захід від Станиці Луганської, - йдеться у звіті.

Нагадаємо, Росія вирішила не продовжувати мандат місії ОБСЄ на пунктах пропуску Гуково і Донецьк російсько-українського кордону після 30 Вересня, оскільки Україна і її партнери не поставилися "з належною повагою" до даного кроку РФ раніше.

Франція та Німеччина засудили дії Російської Федерації щодо блокування місії ОБСЄ на непідконтрольній Україні ділянці кордону. МЗС України висловило рішучий протест через дії Москви.

США глибоко шкодують про рішення Росії не продовжувати мандат місії ОБСЄ, яка вела спостереження за ситуацією на кордоні Росії та окупованих територій України, і закликають Росію повернути місію на місце. За матеріалами Слово і Діло.