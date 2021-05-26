За добу в Україні - 3 395 нових випадків COVID-19

3 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 154 дитини та 73 медпрацівники. Про це йдеться у Telegram-каналі "Коронавірус-інфо".

Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 778 осіб; летальних випадків - 208; одужало - 14 987 осіб; здійснено тестувань за добу - 71 988 (зокрема методом ПЛР - 30 724, методом ІФА - 13 108); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 28 156.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 189 858 осіб; одужало - 1 990 051 особа; летальних випадків - 49 893; проведено ПЛР-тестувань - 10 076 621.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.