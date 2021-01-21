За минулу добу в Україні зафіксували 5,5 тисяч нових випадків COVID-19

Упродовж 20 січня на коронавірус захворіло 5,5 тисяч українців. 241 особа померла внаслідок хвороби, 13 981 змогли подолати недугу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Загалом, упродовж минулої доби було зроблено 41 597 тестів, зокрема 24 504 тестів методом ПЛР.