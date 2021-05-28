Заборона на імпорт електроенергії з Білорусі не пов'язана з інцидентом із літаком Ryanair - Кулеба

Рішення про тимчасову заборону імпорту електроенергії з Білорусі не пов'язане із затриманням білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича та інцидентом із примусовим приземленням літака компанії Ryanair. Про це в ефірі каналу "1+1" 27 травня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Рішення про заборону на закупівлю електроенергії з Білорусі не пов'язане з недільними подіями. Це рішення готувалося давно, по-перше, на виконання домовленостей між президентами України та Литви, і по-друге - в інтересах української енергетичної безпеки... Рішення про електроенергію - прораховане і зважене", - заявив він.

За його словами, мета України - "2023 року взагалі відрізатися від електромереж РФ і Білорусі та інтегруватися у європейську [енергосистему], об'єднати наші електромережі".

**

У вересні 2019 року Верховна Рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. У квітні 2020 року його обмежили через карантин до 31 грудня. Із січня 2021 року українські компанії відновили імпорт з Білорусі, а з лютого - і з Росії.

18 березня стало відомо, що про необхідність обмеження імпорту електроенергії з Росії та Білорусі заявив президент Володимир Зеленський, а наступного дня припинити імпорт пообіцяв тодішній в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

12 травня Зеленський підписав закон, що передбачає введення заборони на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі. Цей закон Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому 15 квітня. Документ забезпечує сертифікацію оператора системи передавання електроенергії відповідно до вимог ЄС, що відкриє шлях до інтеграції енергосистеми з європейською.

Міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерія Тарасюка з проханням заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на підставі цього закону.

26 травня НКРЕКП ухвалила рішення від сьогодні закрити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на чотири місяці, до 1 жовтня.

У міненерго Білорусі заявили, що обсяги поставок білоруської електроенергії в Україні до ухвалення українською владою рішення про їх заборону були "незначними" і рішення України "навряд чи можна назвати чутливим для білоруської сторони".

Як повідомляє "Єврорадіо", у першому кварталі 2021 року ніхто, крім України, не купував білоруську електроенергію. Було продано 514 тис. кВт- год на $23,9 млн. У 2020 році експорт електроенергії в Україну приніс Білорусі $7,7 млн. Також торік білоруську електроенергію купували Литва ($26,4 млн), Естонія ($81,7 тис. ), Латвія ($35,2 тис.) і Росія ($6,4 тис.), але із серпня, коли в Білорусі почалися протести, європейські країни припинили закупівлі в Білорусі. За матеріалами Гордон.