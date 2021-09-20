Загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну зберігається - Наєв

Нарощування Росією воєнного потенціалу навколо України та відпрацювання навчань з наступальною тематикою засвідчують, що загрози повномасштабного вторгнення на територію України зберігаються.

Як передає Укрінформ, про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал- лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю виданню РБК, відповідаючи на питання щодо можливості повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну в найближчий перспективі.

"З огляду на нарощування Росією воєнного потенціалу навколо України та проведення масштабних навчань, у тому числі за наступальною тематикою, загрози повномасштабного вторгнення на територію України зберігаються. Проте дія міжнародних санкцій та підтримка України міжнародними партнерами з питань суверенітету та територіальної цілісності суттєво знижують реалізацію розширення агресії з боку РФ", - заявив Наєв.

На його думку, у найближчій перспективі Росія продовжить вживати гібридні заходи впливу на нашу державу, зосереджуючи зусилля на підтриманні керованої нестабільної ситуації на сході України, дестабілізації суспільно- політичної ситуації в середині України та завоювання переваги в інформаційному просторі.

Водночас командувач запевнив, що органами української розвідки постійно аналізується обстановка, а військове командування готове до змін рівня загроз та адекватного реагування на них.

Як заявив Наєв, російські окупаційні війська останнім часом частіше застосовують заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння, зокрема й по цивільних об'єктах.

"На фоні відсутності у противника тактичних успіхів командування окупаційних військ продовжує пошук найбільш ефективної тактики дій. На теперішній час підтверджується поєднання противником дій воєнного характеру з одночасним проведенням заходів інформаційно-психологічного впливу. В окремих випадках противник, нехтуючи Мінськими домовленостями, став частіше застосовувати заборонені зразки озброєння, у тому числі по цивільних об'єктах", - заявив Наєв.

На його думку, основна мета таких провокацій - продемонструвати силу, безкарність і зухвалість. Своїи діями окупанти намагаються спровокувати військове командування операції Об'єднаних сил дати "гідну відповідь" з одночасною фіксацією порушень з боку України. Особлива увага приділяється викривленому висвітленню у ЗМІ обстановки та звинуваченням вищого військово- політичного керівництва України у штучному загостренні ситуації на лінії розмежування, наголосив командувач ОС.

Він також заявив, що така тактика бойовиків у тому числі пов'язана з важливими міжнародними подіями, такими як візит Президента Володимира Зеленського до США.

"Як правило, зазначена тактика поширено використовується напередодні важливих міжнародних зустрічей представників української влади з представниками країн-партнерів та безпекових організацій", - сказав Наєв.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Російська Федерація загалом провела понад 18,5 тис. заходів підготовки військ (сил), у т.ч. двосторонніх навчань - 2112, міжвидових навчань - 1556. У нинішньому році Росією заплановано проведення 4800 навчань та практичних заходів. У першому півріччі проведено понад 1,5 тис. навчань.

Військовослужбовці Росії та Білорусі 10-16 вересня провели практичні дії на спільних стратегічних навчаннях "Захід-2021". Просторовий розмах навчань становить більш як дві тисячі кілометрів - від акваторії Балтійського моря в Калінінградській області до полігонів у Нижньогородській і Воронезькій областях (неподалік кордонів України).

Практичні дії військ відбувались одночасно на 9 російських полігонах, а також на 5 полігонах у Білорусі.

У навчаннях взяли участь близько 200 тис. військовослужбовців, більш як 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі понад 290 танків, більш як 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів. З них на території Білорусі було залучено 12,8 тис. осіб, у тому числі до 2500 російських військовослужбовців, більш як 30 літаків і вертольотів, до 350 одиниць бойової техніки, в тому числі близько 140 танків, до 110 гармат, РСЗВ і мінометів. За матеріалами Укрінформ.