Залужний назвав причину заборони візитів посадовців у зону ООС

Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що рішення про заборону посадовцям відвідувати зону операції Об'єднаних сил діятиме протягом 10 днів. Про це він написав 3 серпня у Facebook.

"Мною було прийнято рішення про тимчасову заборону до 10 днів відвідування району проведення ООС посадовими особами та парламентарями у зв'язку із процесом прийому-передачі посади командувача ООС. Цей процес має відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави", - написав Залужний.

"РБК Україна" з посиланням на слова пресслужби ООС повідомляє, що заборону на відвідування зони потрібно зняти до кінця наступного тижня.

27 липня президент України Володимир Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ - звільнив Руслана Хомчака і призначив на цю посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Північ" Валерія Залужного.

Відразу після анексії Криму 2014 року Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії тривають між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на надані Україною факти й докази.

У квітні 2018 року на Донбасі офіційно закінчилася антитерористична операція. Їй на зміну прийшла операція Об'єднаних сил (ООС).

Зміну формату АТО на ООС прописано законом "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", який підписав президент України Петро Порошенко. За матеріалами Гордон.