Заступником глави МЗС Кулеби призначили Миколу Точицького

Новим заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби став Микола Точицький. Про це міністр повідомив у Facebook.

Точицький працюватиме з питаннями щодо Західної, Центральної Європи, Балкан, Кавказу, Туреччини, Росії, міжнародної безпеки, санкційної політики, українців за кордоном та іншими.

Новий заступник міністра прийшов на заміну Василю Боднару, який тепер працюватиме послом у Туреччині.

Призначення Точицького вже привітав очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Микола - один із найбільш професійних і досвідчених дипломатів, з якими я працював у Брюсселі, Таллінні, а тепер і в Києві. МЗС України пощастило з ним на посаді заступника міністра", - написав Маасікас у Twitter.

За матерiалами ZN.UA