Зеленський дав 10 днів на розслідування загибелі трьох військових на Донбасі

Президент Володимир Зеленський розповів про три існуючі версії загибелі трьох військових у Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба президента в телеграм-каналі.

Українські військові Олександр Войтенко, В'ячеслав Алексєєнко та Дмитро Мироненко підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі 14 лютого.

За словами президента, сьогодні розглядаються такі версії події як теракт бойовиків, порушення правил поводження з боєприпасами та недбале ставлення до військової служби.

При цьому уточнюється, що українські військові підірвалися, коли переміщалися для заступання на позиції, на п'яти мінах ТМ-62, які були встановлені в шаховому порядку. Вибух прогримів близько 9: 30, коли військові рухалися вздовж дороги. Медики, які прибули на місце, вже не могли врятувати військових.

Президент Зеленський заявив, що чекає від розслідувачів імен винних у трагедії та пропозиції шляхів вирішення проблеми протягом 10 днів.

Крім того, глава держави дав керівництву ЗСУ доручення провести заняття з заходів безпеки під час роботи з вибухонебезпечними пристроями, перевірити всі мінні загородження на шляхах сполучення до кінця місяця і зняти застарілі міни, а також активніше продовжити розмінування там, де вже не існує загроз можливої швидкої атаки противника, де живуть люди і їздять українські військові.

Троє українських військових загинули 14 лютого при переміщенні на бойові позиції.

Того ж дня Державне бюро розслідувань відкрило у цій справі кримінальне провадження та показало фотографії з місця вибуху. За матеріалами InfoResist.org