Зеленський доручив перевірити готовність підрозділів ЗСУ на Донбасі

Офіс президента України почав інспекцію підрозділів ЗСУ, що виконують завдання на Донбасі. Відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомила пресслужба ОПУ в середу, 3 лютого.

"Основною метою інспекції є перевірка стану готовності сил і засобів, задіяних в ООС, до виконання завдань за призначенням, а також визначення ефективності заходів, які вживаються керівництвом Міністерства оборони України та ЗСУ, інших органів військового управління щодо всебічного забезпечення сил із засобів, що виконують завдання на сході держави", - йдеться в повідомленні.

Крім того, перевірка спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан ЗСУ до виконання завдань, уточнили у Зеленського. До участі в перевірці залучені представники ОПУ, Апарату РНБО, Міноборони та ЗСУ.

"За результатами перевірки буде підготовлено доповідь Президентові, а також пропозиції щодо подальшого нарощування спроможностей ЗСУ та вирішення наявних проблем у сфері оборони держави", - додали в ОПУ. За матеріалами Слово і Діло.