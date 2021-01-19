Зеленський доручив виконати аудит тарифів у всіх регіонах України

Президент України Володимир Зеленський доручив заступникові керівника Офісу президента України Кирилу Тимошенку виконати повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз'яснення від відповідних керівників на місцях щодо тарифної політики.

Як повідомляється на сайті глави держави, таке доручення надано, "враховуючи появу в публічному просторі різних спекулятивних заяв щодо формування тарифів на рівні міст і сіл країни, а також безпідставні спроби окремих представників місцевої влади обґрунтувати перед суспільством додаткове зростання тарифів понад рівень, який уже викликає значні питання з точки зору справедливості".

Ідеться насамперед про тарифи на опалення, побутовий газ і користування пасажирським транспортом. Ініціатива стосується також тарифів за евакуацію автомобілів і користування громадським простором. "Окрему увагу слід приділити таким специфічним непрозорим "тарифним проєктам" окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо", - йдеться в повідомленні. За матеріалами Інтерфакс-Україна.