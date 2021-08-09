Зеленський перевірив готовність військових до оборони острова Зміїний

Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний у Чорному морі й перевірив готовність військових до його оборони.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Президента.

Зеленський відвідав острів у рамках робочої поїздки до Миколаївської та Одеської областей.

"Під час навчань морські піхотинці та групи спеціального призначення за підтримки авіації й надводних сил відпрацьовували посилення охорони та оборони острова Зміїний. Українські військові успішно протидіяли морському десанту умовного противника, знищували ворожі судна та відбили потенційні спроби агресора захопити український острів", - ідеться у повідомленні.

Зеленський відзначив важливість проведення подібних навчань, які відбуваються на дуже високому рівні.

"Приємно, що ці військові навчання проходять і на нашому українському острові Зміїний. На такому рівні вони тут ніколи не були. Це свідчить про те, що ми розуміємо, у який час живемо, з ким ми боремося", - заявив він.

Президент наголосив, що Україна має потужну армію, яка готова захищати країну, державність і суверенітет на кожній частині незалежної української землі.

9 серпня у Миколаївській області Зеленський спостерігав за масштабними навчаннями за участю командування Об'єднаних сил Збройних сил України та всіх видів і родів військ.