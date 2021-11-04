Зеленський представив новопризначеного міністра Резнікова колективу Міноборони

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міноборони та Генштабу ЗСУ новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова.

Як говориться на сайті глави української держави, Зеленський чекає від нового глави силового відомства змін, які позначаться не лише на армії, а й на родинах українських військовослужбовців.

"Я б дуже хотів, щоб Олексій Резніков показав важливі зміни у Збройних Силах, на які чекають не лише армія, а й сім'ї наших шановних військових. Зокрема, це реформування умов життя та умов роботи нашої армії", - сказав він.

Український лідер додав, що Резніков вже показав результат на посаді міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Він показав результат - і відкриті КПВВ, і велика, складна робота у Тристоронній контактній групі, і підготовка до нашої нормандської зустрічі", - резюмував президент.

Він також подякував за роботу колишньому міністру оборони Андрію Тарану.

Резніков заявив, що в умовах російської агресії Міноборони робитиме все необхідне для посилення обороноздатності та захисту України.

Резнікова призначили головою Міноборони у четвер, 4 листопада. Його кандидатуру на цій посаді підтримали 273 народні депутати. За матеріалами nv.ua