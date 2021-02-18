Зеленський провів нараду щодо стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулася нарада щодо стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, а також напрямків зовнішньої політики.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Україна стає країною, де всім затишно й безпечно, а членство у Європейському Союзі перестало бути гіпотетичним - це питання часу, яке має вирішитися до кінця поточного десятиліття", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на нараді йшлося про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, її оновлення, а також про інтеграцію у ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок Євросоюзу.

"Серед цілей - євроінтеграція та досягнення основних критеріїв щодо набуття повноправного членства в НАТО, синхронізація з європейським Зеленим курсом", - йдеться в повідомленні.

"Україна - авторитетний і відповідальний член міжнародної спільноти, робить вагомий внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки і стабільності, активно залучається до протидії новітнім викликам і загрозам", - зазначив Зеленський.

Також обговорювалося забезпечення міжнародної підтримки України у відновленні територіальної цілісності. Євроінтеграція України У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною. Угода є основним інструментом для тіснішого зближення України та Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв'язкам та взаємній повазі спільних цінностей. За матеріалами УНІАН.