Зеленський запустив процес відбору на посади суддів КСУ за квотою Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент. Про це йдеться в президентському указі No365/2021 від 17 серпня, інформує УНН.

Як вказано, указ підписано "з метою забезпечення відбору на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді КСУ щодо осіб, яких призначає Президент України.

Так, Глава держави затвердив Положення про проведення конкурсу для відбору кандидатур і персональний склад конкурсної комісії.

Конкурсна комісія утворюється у складі семи членів, троє з яких є міжнародними експертами у сфері права.

Голова та секретар конкурсної комісії обираються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від складу конкурсної комісії на першому засіданні з числа її членів.

"Конкурсній комісії для здійснення відбору кандидатур на посаду судді КСУ...: розмістити в установленому порядку оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді КСУ щодо осіб, яких призначає Президент України, на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України", - йдеться у тексті указу.

Рішення конкурсної комісії, як вказано, приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу.

Також конкурсній комісії доручено "забезпечити проведення на конкурсних засадах відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України".

Загальний строк проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України становить два місяці.

Конкурс проводиться у кілька етапів: оголошення про початок конкурсу; подання документів кандидатами; розгляд конкурсною комісією поданих документів; проведення спецперевірки; проведення співбесід із кандидатами та ухвалення рекомендації щодо кожного кандидата, складання списку кандидатів; подання списку кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду України, Президентові України для ухвалення рішення про призначення.

Кінцевий термін подання документів для участі в конкурсі визначається календарною датою, яка настає не раніше ніж через тридцять календарних днів із дня розміщення конкурсною комісією оголошення про початок конкурсу.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.