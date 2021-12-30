Зеленський затвердив терміни призову українців в армію на наступний рік

Президент України Володимир Зеленський затвердив терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу. Наступного року вони стартуватимуть у квітні та жовтні.

Про це APnews повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Згідно з указом, No687/2021, наступного року проведення чергових призовів українців на строкову військову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

Звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, також передбачено провести у квітні - червні та жовтні - грудні.

Вказано, що призовні комісії почнуть працювати з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року. Водночас підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше вказаних дат.

Наголошується, що призвані військовослужбовці строкової служби не будуть залучатися до виконання бойових завдань в зоні проведення ООС.

Водночас військових, які проходять строкову службу у Збройних силах України, залучають до: комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу на посади, пов'язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються у Донецькій та Луганській областях).

Також визначається перелік осіб, яких не призвуть в армію.

Відповідно до законодавства, не підлягатимуть призову громадяни призовного віку, які навчаються. Їм надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання.

Зокрема, йдеться про: студентів денної форми навчання закладів загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, серед іншого - під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти.

студенти фахової передвищої та/або вищої освіти, зокрема під час здобуття наступного ступеня, у закладах середньої або вищої духовної освіти, в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відстрочка також надається українцям, які: проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності, за станом здоров'я.

Питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову, відповідно до законодавства, розглядають районні чи міські призовні комісії.