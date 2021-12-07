Зеленський заявив, що до 2023 року всі ветерани війни на Донбасі отримають квартири

У день 30-річчя Збройних сил України 6 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що 2022 року всі ветерани війни на сході України, які потребують житла, отримають квартири. Про це він сказав, виступаючи на майдані Свободи у Харкові, повідомила пресслужба глави держави.

За словами президента, наступного року "вперше з 2014 року буде повністю закрито чергу на квартири для ветеранів".

"А одразу після цього почнемо такий самий процес для всіх наших військовослужбовців. Ми пишаємося ними всіма", - заявив Зеленський.

29 серпня на зустрічі з родичами загиблих захисників України Зеленський заявляв про намір 2022 року "закрити всю чергу" щодо компенсацій за житло для сімей загиблих на Донбасі та ветеранів війни.

У вересні Зеленський підписав указ про необхідність передбачити у державному бюджеті 2022 року фінансування житлових програм для ветеранів війни та родичів загиблих захисників України.

Одразу після анексії Криму 2014 року Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії тривають між Збройними силами України з одного боку і російською армією та підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на надані Україною факти та докази.

За даними Організації Об'єднаних Націй, за час конфлікту загинуло майже 13 тис. осіб. За матеріалами Гордон.