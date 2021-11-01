Зеленський зустрівся з Меркель у Шотландії: обговорювали Донбас та енергетичну кризу
2021-11-01 18:53
Президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель у шотландському Глазго, де відбувається Конференція ООН з питань зміни клімату COP26. Про це повідомив голова держави у Twitter.
За словами Зеленського, він обговорював із Меркель такі питання:
- безпекова ситуація на Донбасі, перебіг переговорів для встановлення миру;
- енергетична криза в Європі та шляхи її подолання;
- актуальні питання у відносинах Німеччини та України.За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.