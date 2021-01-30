Звільнили українських моряків, яких утримували в полоні пірати

З піратського полону в Нігерії звільнили шістьох українських моряків, членів екіпажу судна Stevia. Вони перебували у неволі півтора місяця.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці в Instagram.

"Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину. Дякую українським дипломатам та всім, хто був причетний до звільнення наших співвітчизників", - написав глава держави, додавши світлину зі звільненими моряками.Що сталося

16 грудня 2020 року у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати напали на суховантаж STEVIA албанської компанії і взяли в полон вісьмох членів екіпажу, у тому числі шістьох громадян України.

Як повідомив портал Seafarers Journal, серед українців були капітан, старший помічник, 2 помічники капітана, стармех, електромеханік і вайперЛюдина, яка прибирає на кораблі. Цю справу взяли під особистий контроль Департамент консульської служби МЗС України та причетні українські посольства. Що відомо 8 січня 2021 року до України повернулися чотири українських громадянина - члени екіпажу танкера Captain Khayyam, яких затримали в територіальних водах Лівії у лютому 2016 року.

Раніше в Україну повернулися 14 моряків судна "Рута", які три роки провели в камерах однієї з лівійських в'язниць.

17 липня 2020 року пірати вчинили напад на танкер Curacao Trader, який перебував біля узбережжя Беніну, та захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці.

20 серпня моряки були визволені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали визволених громадян України представникам українського посольства.