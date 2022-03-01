5710 - вантаж "200", 200 полонених, 29 літаків і 29 вертольотів, сім засобів ППО, 24 РСЗВ та сотні одиниць техніки

Втрати російських військ за час вторгнення в Україну становлять 5710 осіб, 200 полонених, 29 літаків і 29 вертольотів, сім засобів ППО, 24 РСЗВ та сотні одиниць військової техніки.

Про це 1 березня ц.р. повідомили в Генеральному штабі ЗСУ у Фейсбуці.

"Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали: в особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200", - ідеться в повідомленні. Також знищено та пошкоджено 29 літаків, 29 гелікоптерів, 198 танків, 846 ББМ, 77 артилерійських систем, 305 одиниць автомобільної техніки. Крім того, серед втрат росіян 7 засобів ППО, 24 РСЗВ, 60 цистерн з ПММ, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 2 катери. Водночас у Генштабі пояснили, що дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.