84 тонни набоїв. В Україну прибув п'ятий літак з військовою допомогою з США - Резніков

Сьогодні, 31 січня, в Україну прибув черговий літак із США, який привіз військову допомогу для протистояння російській агресії. Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Рєзніков.

Це п'ятий борт із військовою допомогою українцям від американців.

"Ще 84 тонни набоїв різного калібру прибули в Україну зі Сполучених Штатів Америки! Найближчими днями знову чекаємо черговий вантаж оборонної амуніції для Збройних Сил", - написав Резніков.

22 січня 2022 року США доставили в Україну 90,7 т летальної зброї та боєприпасів. 23 січня до України прибув другий літак зі зброєю від США. 25 січня прилетів третій літак із 300 протитанковими ракетними комплексами Javelin. 28 січня прибув четвертий літак, до нової партії допомоги - 81 тонна боєприпасів. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.