Байден уточнив свою заяву щодо України: будь-який перетин кордону Росією буде вторгненням

Президент США Джо Байден був змушений зробити нову заяву щодо України після критики його коментарів щодо можливого вторгнення Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

"Я абсолютно чітко все пояснив президенту Путіним. Якщо якісь, будь-які, російські підрозділи переходять через український кордон, це є вторгненням. Я детально обговорив з нашими союзниками, а також дуже чітко виклав це для президента Путіна", - сказав Байден журналістам у четвер ввечері.

"Нехай не буде жодних сумнівів: якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить високу ціну", - додав американський президент.

19 січня на пресконференції у Білому домі президент США Джо Байден сказав, що Росія дорого заплатить за повномасштабне вторгнення, при цьому припустивши, що "незначне вторгнення" може коштувати менше.

Після цього президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Байдена, заявивши, що "незначних агресій не буває і маленьких народів не буває".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.