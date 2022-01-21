Безпека України є частиною безпеки Польщі - Якуб Кумох

У Польщі підкреслюють, що безпека України є частиною безпеки РП і анонсують подальший інтенсивний діалог на рівні Президентів обох країн.

Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики президента РП Якуб Кумох, передає Укрінформ з посиланням на канцелярію глави польської держави.

«Найважливіше у цих розмовах - це отримати з перших рук інформацію про те, як виглядає ситуація навколо України і яким чином Польща може сприяти її безпеці. Безпека України є частиною нашої безпеки»,- заявив Кумох.

Він зазначив, що упродовж найближчих тижнів відбудуться подальші зустрічі представників Президентів.

«Тематика – українсько-польські відносини, зокрема складні питання, адже від них не можна утікати, вони й надалі обговорюватимуться»,- заявив Кумох.

За його словами, незабаром він поїде до Києва, відбудуться також переговори у Варшаві, буде відновлено роботу Консультаційного комітету Президентів.

«Цей візит підкреслює, наскільки близькими є Польща й Україна в ситуації загрози»,- констатував голова Бюро міжнародної політики президента РП.

20-21 січня у Польщі, на території резиденції «Вісла», відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди.

За інформацією Офісу Президента України, глави держав зосереджувалися на обговоренні безпекової ситуації та важливих питань двосторонніх відносин.