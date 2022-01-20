Блінкен: газопровід "Північний потік-2" залишається важелем впливу на Росію

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що газопровід "Північний потік-2" все ще є важелем впливу на Росію.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

Блінкен в інтерв'ю зазначив, що США виступають проти введення газопроводу в експлуатацію, оскільки він підриває енергетичну безпеку Європи.

При цьому газопровід завдає величезних потенційних збитків Україні й дає Росії можливість не використовувати трубопровід через Україну, що призведе до великих транзитних зборів для України.

"На думку радника з нацбезпеки Джейка Саллівана, зараз цей трубопровід є для нас таким самим, якщо не великим, важелем, як і для Росії. Тому що ідея про те, що якщо Росія відновить агресію проти України, газ піде цим трубопроводом, дуже, дуже малоймовірна. Так, це цікавий фактор, щоб побачити, чи впливає він на мислення Росії, коли вона вирішує, що робити", - сказав Блінкен.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до України близько 09:00. 20 січня він також проведе низку зустрічей у Берліні, а 21 зустрінеться із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткову оборонну допомогу у разі російської агресії, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільного брифінгу із главою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Він додав, що США на постійній основі надають Україні оборонну допомогу, включаючи постачання, яке відбулося в останні кілька тижнів. За словами Блінкена, у 2021 році Сполучені Штати надали Україні більше оборонної допомоги, ніж будь-коли з часів 2014 року.

Україна попереджає, що запуск Північного потоку-2 розв'яже руки Росії для повномасштабного наступу. Київ заявляє, що реалізація цього проєкту не знизить ціни на газ у Європі.

Також "Нафтогаз України" звернувся до Європейської комісії зі скаргою про зловживання російським "Газпромом" своїм домінантним становищем на європейському ринку газу, що призвело до рекордного зростання цін у регіоні. Компанія має надати розширені та доповнені матеріали, що підтверджують зазначені факти. За матеріалами ZN.ua