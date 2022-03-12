Боррель: Ми повинні ізолювати Росію від міжнародної спільноти та підтримувати Україну

Росія може розширити свою військову діяльність проти однієї з країн НАТО, вважає Жозеп Боррель. У Євросоюзі побоюються, що Росія може "розширити військову діяльність" проти однієї із країн НАТО.

Про це повідомив представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель в ефірі CNN Turk.

"Путін може розширити свою військову діяльність. Це може бути проти однієї країни НАТО або проти іншої. Є серйозні побоювання. Путін продовжуватиме атакувати, і нам потрібно обмежити його атаки. Ми повинні ізолювати Росію від міжнародної спільноти та підтримувати Україну", - заявив він.

Напередодні Боррель заявив, що обіцянка Україні щодо вступу до НАТО була помилкою. Заяви Заходу щодо можливості приєднання України до альянсу були марними, вважає голова дипломатії ЄС.