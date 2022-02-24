Бої продовжуються. Українська влада уточнила інформацію щодо Гостомеля

Бої за місто Гостомель під Києвом тривають. Про це радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомив у Facebook.

Приблизно о 20.00 повідомляли, що українські військовослужбовці після завзятих боїв втратили контроль над аеропортом у Гостомелі й там висадилися російські десантники.

Арестович потім писав, що, за попередньою інформацією, Збройні сили відбили місто і російського десант знищено. Цей пост Арестович видалив. Пресслужба Верховної Ради теж давала інформацію про повернення міста, але потім видалила пост.

"Уточнюю. Усе ще триває бій. Працюють наша артилерія й танки. Попередній пост я видалив, щоб уникнути непорозумінь. Нагадую, що я та Офіс не повідомляємо неправдивої інформації навіть на користь "...інформаційної боротьби". Повідомляємо лише те, що відповідає дійсності. На жаль, неточності неминучі й із Гостомелем була перша з них", - пояснив радник глави ОП.

Нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський у коментарі каналу "Україна 24" сказав, що українські війська взяли під контроль аеродром у Гостомелі, але жорстокі бої тривають.

За матеріалами Гордон.