Глава штаба обороны Британии Радакин заявил о планах разработки гиперзвуковых ракет.

Великая Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты в целях конкуренции в этой сфере с Россией.

Об этом заявил начальник штаба обороны Соединенного королевства Тони Радакин, - пишет Times

"У нас их нет, а они должны быть", - сказал Радакин о гиперзвуковых ракетах.

СМИ отмечает, что Радакин изложил планы, цель которых в том, "чтобы конкурировать с растущей военной мощью России".