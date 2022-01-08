Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты
2022-01-08 07:23
Глава штаба обороны Британии Радакин заявил о планах разработки гиперзвуковых ракет.
Великая Британия планирует разработать гиперзвуковые ракеты в целях конкуренции в этой сфере с Россией.
Об этом заявил начальник штаба обороны Соединенного королевства Тони Радакин, - пишет Times
"У нас их нет, а они должны быть", - сказал Радакин о гиперзвуковых ракетах.
СМИ отмечает, что Радакин изложил планы, цель которых в том, "чтобы конкурировать с растущей военной мощью России".