Данія не постачатиме зброю Україні. Ракети виявилися занадто старими

Міністр оборони Данії Мортен Бодсков заявив, що його країна не постачатиме зброю Україні на тлі загрози російського вторгнення. За його словами, ракети Stinger, які зберігаються на складах, виявилися занадто старими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Copenhagen Post.

За його словами, 400 ракет Stinger, постачання яких обговорювалася, виявилися занадто старими. Він також зазначив, що Данія не має наміру відправляти інше озброєння.

Водночас через загрозу ескалації конфлікту в Європі уряд підвищив рівень готовності оборони. А також перекинув два винищувачі F-16 на острів Борнхольм для захисту повітряного простору Данії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла про готовність надати Україні військову техніку і зброю в разі подальшої військової ескалації з боку Російської Федерації.

Сьогодні стало відомо, що Військово-морські сили (ВМС) України цього року можуть отримати від США понад 10 патрульних катерів типу Mark VI, постачання пройдуть в кілька етапів.