Державний секретар США Блінкен прибуде завтра до України – Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 19 січня, прибуде з візитом до Києва.

Про це повідомляється на сайті Держдепу, передає Укрінформ.

«Державний секретар Ентоні Блінкен відвідає Київ та Берлін з 18 по 20 січня 2022 року. Поїздка супроводжується широкими дипломатичними переговорами з нашими європейськими союзниками та партнерами щодо єдиного підходу до подолання загрози, яку Росія представляє для України», – йдеться у заяві речника Держдепу Неда Прайса.

Як зазначається, Блінкен розпочне свою поїздку з Києва, де 19 січня зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб «підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України».

Блінкен також зустрінеться з працівниками та родинами посольства США, щоб повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить піти на подальшу ескалацію.

20 січня Блінкен відправиться до Берліна, щоб обговорити нещодавні дипломатичні контакти з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України.

Там він зустрінеться з міністром закордонних справ Анналеною Бербок.

Блінкен 6 травня 2021 року перебував з візитом у Києві, де зустрівся з керівництвом України, представниками політикуму та громадянського суспільства.