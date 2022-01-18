До України прибула оборонна протитанкова зброя від Великої Британії

Чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії вже прибула до України. Цього разу Збройні Сили України отримали нові легкі протитанкові засоби.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко зазначив, що нова партія озброєння зміцнить оборонні спроможності України.

Він наголосив, що надані засоби будуть використовувати виключно з оборонною метою для захисту наших військ, критичної інфраструктури та мирного населення "від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів, що це йдеться про зброю ближньої дії та оборонну зброю, яка не становить загрози для Росії та повинна використовуватися з метою самооборони.

Що саме та скільки озброєння передали Україні не уточнюється. Проте, за даними The Guardian, Велика Британія, найімовірніше, передала новітні ручні протитанкові гранатомети.

Їхня дальність стрільби сягає кількох сотень метрів. Вони можуть вивести з ладу танк, якщо влучать у нього зверху. Проте ця зброя не така потужна, як ракети Javelin, які в Україну постачають США. За матеріалами hromadske.ua