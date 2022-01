До України прибула третя партія військової допомоги від США

До Києва прибув третій літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів. Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Джавеліни в Києві! Новий вантаж оборонної допомоги - пускові установки та ракети - загальною вагою близько 80 тонн. Незабаром очікуємо прибуття 4-ї з великої "зграї птахів". Дякую нашому стратегічному партнеру США", - написав Резніков.

Javelins in Kyiv!A new cargo of security aid - launchers&missiles - with a total weight of about 80 tons.We expect the arrival of the 4th from the big flock of birds soon. Thanks to our strategic partner @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/hTSFBLSPJb- Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2022

Як повідомив у Twitter журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер, нова партія включає 300 протитанкових ракетних комплексів Javelin.

This is the third delivery of US security assistance this year.

pic.twitter.com/O1ykdGvXX7- Christopher Miller (@ChristopherJM) January 25, 2022

Інформацію про прибуття в Україну "сотень ракет Javelin" підтвердив журналіст Fox News Лукас Томлінсон.

Hundreds of Javelin anti-tank missiles have arrived in Ukraine from the United States: U.S. officials https://t.co/iYFALjOcwR- Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) January 25, 2022

Як повідомляє портал Ukrainian Military Pages, на фото зроблених під час розвантаження літака можна побачити протитанкові ракети Javelin та одноразові реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), призначені для руйнування фортифікаційних укріплень та знищення легкоброньованих цілей.

Нагадаємо, 27 грудня 2021 року президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2022 фіскальний рік, якийсанкціонує виділення військової допомоги Україні в обсязі 300 млн доларів.

У січні американський канал CNN повідомив, що Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня санкціонувала виділення для України додаткових 200 млн доларів на сферу оборони.

Штати постачають в Україну, зокрема, медичне обладнання, боєприпаси, високоточне озброєння, засоби радіолокаційного спостереження. У 2021 держава отримала від ША допомоги на суму більше 275 млн доларів.

22 січня до України прибув перший літак із допомогою - 90 тоннами летальної зброї, а вже наступного дня - другий, також із летальною зброєю. За матеріалами LB.ua