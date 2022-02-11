До України прибули ще 90 тонн військової допомоги від США
2022-02-11 15:14
В Україну прибуло 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки.
Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Фейсбуці.
"Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних сил України. Загальна вага військової допомоги від США на цей момент сягає 1300 тонн", - заявив Резніков.
Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого в Україну прибули два літаки з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.