До України прибули ще 90 тонн військової допомоги від США

В Україну прибуло 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки.

Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Фейсбуці.

"Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних сил України. Загальна вага військової допомоги від США на цей момент сягає 1300 тонн", - заявив Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого в Україну прибули два літаки з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.