Президент США Джо Байден побоюється вторгнення Росії в Україну в найближчі кілька днів, попри на всі запевнення Москви, пише Süddeutsche Zeitung.

Байден заявив у Вашингтоні в четвер, що загроза вторгнення «дуже висока» і що він вірить, що це може статися «в найближчі кілька днів». Все свідчить про готовність Росії напасти на Україну.

Є також підстави вважати, що Москва причетна до операції під фальшивим прапором, термін, який використовується для опису хитрощів штучно інсценувати привід для нападу.

При цьому Байден підкреслив, що все ще є можливість дипломатичного рішення. Тому він відправив держсекретаря США Ентоні Блінкена на засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорк. Байден також заявив, що наразі не планує знову телефонувати президенту Росії Володимиру Путіну.

Уряд США звинувачує Росію в подальшому нарощуванні військ і техніки на кордоні з Україною, попри на протилежні протести з боку Москви. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив у четвер після зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі: росіяни запевнили, що виведуть частину своїх сил після завершення навчань, «але ми цього не бачимо – якраз навпаки».

Остін також скаржився: «Ми бачимо, як деякі з цих військ рухаються ближче до кордону. Москва також підвищує свою військову готовність у Чорному морі. «Ми навіть бачимо, як вони запасаються кров’ю». Міністр підкреслив: «Так не можна робити без причини. І точно не тоді, коли збираєшся пакувати речі і йти додому».