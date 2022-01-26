"Единая Россия" попросила Путіна надати зброю бойовикам "ЛДНР"

Парламентська фракція "Единая Россия" звернулася до президента Росії Володимира Путіна із проханням надати незаконним збройним формуванням РФ на Донбасі зброю. Про це у своєму зверненні голова цієї фракції у Держдумі Володимир Васильєв заявив у відеозверненні, яке опублікувала пресслужба політсили.

Васильєв сказав, що Україну "накачують західною летальною зброєю".

"Це підготовка до бойових дій, не інакше", - стверджує російський політик. - Військові обстріли в Луганській та Донецькій областях зросли, знову гинуть люди. Винищування людей ми не можемо допустити. Ми довго чекали, доки розумне рішення переможе й Вашингтон ухвалить розумне рішення, але цього не відбувається. Ми тільки чуємо про санкції й про зброю, що надходить у зону конфлікту".

Він говорив про "нацизм", "повернення бандерівщини" і заявив: "Передусім нас хвилює питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які живуть на території "ДНР" і "ЛНР". У зв'язку із цим ми звертаємося до керівництва нашої країни щодо надання допомоги "Луганській та Донецькій республікам" у вигляді постачання необхідної для стримування агресії військової продукції, а також вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки їхніх громадян".

Міністр оборони України Олексій Резніков говорив у вересні 2021 року, що РФ розпочала паспортизацію в ОРДЛО, щоб створити привід для "захисту своїх громадян". За матеріалами "Гордон".