Канада розгляне питання про надання Україні оборонного озброєння глава МЗС

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що уряд країни розгляне питання щодо надання Україні озброєння на тлі можливого загострення російської агресії.

Про це Мелані Жолі сказала на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Міністерка наголосила, що Канада співпрацює з українськими військовими та проводить навчання у межах UNIFIER, а також надалі підтримуватиме реформи у військовій сфері України.

"Щодо військового обладнання ми почули чітко і ясно від багатьох представників української влади про таку необхідність. Ми знаємо, що важливо взяти у цьому участь з огляду на події. Ми розглядаємо варіанти та ухвалимо рішення, сказала Жолі.

Нагадаємо, раніше канадське видання Global News із посиланням на свої джерела повідомило, що Канада перекинула в Україну "невеликий контингент" полку спеціальних операцій.

Офіційно ні уряд країни, ні Збройні сили Канади не підтвердили присутність військових в Україні. Прессекретарка Командування спеціальних операцій Ембер Біно зазначила, що канадські спецпризначенці проводять навчання, а також передають "інструкторський та лідерський досвід" українським колегам із 2020 року.

Водночас джерела Global News наголошують, що останній контингент, який вирушив до України приблизно 9 січня, не проводить навчання.

Втім, у грудні 2020-го Канада відмовилася від пропозиції Міністерства оборони України надати Києву додаткових військових інструкторів на тлі зростання кількості російських військ біля кордону. За матеріалами hromadske.ua