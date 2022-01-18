Канада відправила в Україну елітну групу спецпризначенців - ЗМІ

Канада перекинула в Україну елітну групу спецпризначенців (CSOR) на тлі зростання напруженості на російсько-українському прикордонні й між відносинами НАТО та Росією.

Про це повідомляє видання "Global News", з посиланням на власні джерела.

На тлі загрози наступу РФ: Британія надасть Україні протитанкове озброєння Присутність канадських спецпризначенців є частиною спроби союзників по НАТО стримати російську агресію в Україні та визначити способи надання допомоги українському уряду.

За словами джерел, завдання підрозділу полягає також у допомозі евакуації канадських дипломатів на випадок вторгнення.

Ні уряд, ні канадські збройні сили офіційно не підтвердили присутність сил спеціального призначення в Україні у коментарі журналістам, за винятком того, що ці спецпризначенці брали участь у ширшій допомозі Канади.

"Наші джерела стверджують, що цей спеціальний контингент, який вилетів в Україну приблизно 9 січня, не залучений до навчання", - пише видання.

Як зазначила речниця командування Ембер Біно, канадські підрозділи проводять навчання, а також "діляться досвідом" з українськими колегами з 2020 року. Хоча виданню повідомили про нову вирушення силовиків.

Як відомо, в американській газеті The New York Times опублікували нову карту розташування російських військ поблизу кордону з Україною. Натепер близько 100 тисяч ворожих військових оточують нашу країну з трьох боків.

Нагадаємо, Російська Федерація почала перекидати військові вертольоти до українських кордонів. Це може свідчити про те, що Москва продовжує підготовку до масштабного вторгнення.

Крім того, російські війська на Донбасі розпочали заходи з бойової і мобілізаційної готовності. Також вони відпрацьовують питання доукомплектування військових частин.

До слова, працівники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про "високу ймовірність" нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.

Також президент Литви Гітанас Науседа заявив, що є багато ознак, що свідчать про високу ймовірність нової російської агресії проти України, яка стане викликом не тільки для України, а й для всього Альянсу.

Зі свого боку очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в разі повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну Збройні сили не зможуть втримати наступ без допомоги Заходу. За матеріалами Прямий канал.