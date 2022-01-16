"Кіборги" вистояли, не встояв бетон" - ця фраза увійшла в історію, як і подвиг українських воїнів

16 січня в Україні відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів, також День пам'яті кіборгів — день вшанування пам'яті захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час війни на сході України.

https://youtu.be/Av-gV6tcCnE

“Кіборги” вистояли, не встояв бетон”, – фраза, яка увійшла в історію разом із подвигом українських героїв. Пам'ятаємо кожного! Слава Україні! Героям слава!