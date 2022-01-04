Кулеба: Перший візит головного дипломата ЄС у зону конфлікту є частиною пакету стримування РФ
Перший за роки російської агресії візит високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля у зону російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі, запланований на 5 січня, теж є частиною пакету стримування Росії від подальшої агресії.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі Укрінформу в понеділок, 4 січня.
Глава зовнішньополітичного відомства нагадав, що в листопаді минулого року Україна запропонувала комплексний пакет стримування Росії від нової хвилі війни в Європі, який включає політичний, економічний та безпековий рівні.
«Наша з паном Боррелем поїздка на Донбас стане першим за всі роки російської агресії візитом високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки у зону російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі. Це теж треба розглядати як частину пакету стримування. Візит вчасний і є конкретним проявом підтримки України та солідарності з українцями, які мешкають у зоні бойових дій на Донбасі», - сказав Кулеба.
Він подякував главі дипломатії ЄС за чіткі сигнали щодо агресивних дій Росії та її неприйнятних вимог, які високий представник ЄС озвучив у низці нещодавніх інтерв’ю.
«Євросоюз зайняв принципову публічну позицію на підтримку України та міжнародного права, і це важливий результат багатьох наших дипломатичних контактів минулого року», - зазначив очільник МЗС.
Кулеба зауважив, що, безумовно, зараз головним викликом для ЄС є досягнення консенсусу щодо пакету економічних санкцій проти Росії, необхідних для її стримування.
«Будемо говорити про це з моїм колегою», - запевнив міністр.
Коментуючи третій рівень комплексного пакету стримування - військові постачання Україні, Кулеба зазначив, що хоча ЄС не є безпековими альянсом, українській дипломатії і тут вдалося досягнути важливого результату - приєднати Україну до Європейського фонду миру та отримати 31 мільйон євро на посилення спроможностей нашого війська.
«Це конкретна допомога нашим Збройним силам. Сильна Україна - це не лише сильна армія, і тут ЄС може багато зробити. Тому на наших переговорах також ітиметься про дуже конкретні рішення, спрямовані на зміцнення безпеки України, підвищення добробуту українців, подальшу євроінтеграцію нашої держави», - сказав міністр.
На його переконання, взагалі найкращою відповіддю Путіну було б ухвалення в ЄС позитивного політичного рішення щодо членства України в Євросоюзі.
«Це рішення перезріло, і воно відповідає стратегічним інтересам безпеки та процвітання Європи», - вважає глава МЗС.
Він запевнив, що загалом підтримка України з боку партнерів зростає, і «йдеться не лише про правильні сигнали, а й правильні дії».
4-6 січня високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель утретє здійснить візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Глави української та європейської дипломатії 5 січня відвідають лінію розмежування в Луганській області, де ознайомляться з актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.