Латвія надіслала Україні ПЗРК Stinger

Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter порадував українців черговою партією військової підтримки для нашої країни. Сьогодні руку допомоги Україні простягла Латвія.

"Птахи з Латвії приземлилися! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший подарунок - Stingers! Дякую, наші близькі друзі та партнери! Особлива подяка прем'єр-міністру та міністру оборони Латвії Артісу Пабріксу, завдяки якому весь світ розуміє, що безпека Європи залежить від посилення оборони України", - написав Резніков.

The birds from #Latvia landed!Def ammunition & інші важливі думки . And the most weighty gift is Stingers!Тонк You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks !

Усім світом розуміють, що питання безпеки Європи залежать від strengthening defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC - Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 23, 2022

*"Стінгер" (англ. Stinger - "жало", загальновійськовий індекс FIM-92) - американський переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК), призначений для ураження повітряних цілей (літаків, вертольотів, БПЛА), що летять, крім того, забезпечує можливість обстрілу неброньованих наземних чи надводних цілей. Розроблено американською корпорацією "General Dynamics".

Зброю та засоби цивільної оборони на загальну суму 1,8 млн євро відправить в Україну та Литва. Відповідне рішення уряд країни ухвалив 23 лютого.

Також сьогодні, 23 лютого, глава уряду Британії Борис Джонсон заявив, що його країна незабаром надасть Україні нову партію військової допомоги.