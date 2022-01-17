Медведчук із відома Порошенка домовлявся про блокування постачання вугілля з Росії - ДБР

Віктор Медведчук із відома п'ятого президента Петра Порошенка домовлявся про блокування постачання вугілля з Росії, щоб посилити залежність України від постачання вугілля від терористичних організацій. Про це на брифінгу заявила речниця Держбюро розслідувань Тетяна Сап'ян, викладаючи фабулу розслідування.

Прессекретарка ДБР зачитала для журналістів фабулу розслідування, згідно з якою Медведчук за домовленістю з Порошенком нібито погодив з керівництвом Російської Федерації заходи щодо обмеження постачання вугілля, щоб змусити Україну домовлятися з терористичними організаціями в ОРДЛО. За заявою ДБР, Медведчук взяв на себе переговорну частину, а Порошенко нібито забезпечував загальне керівництво процесом та кадри для його проведення.

14 січня Держбюро розслідувань заявляло, що Порошенко нібито ухилявся від отримання повістки до суду і взяв квиток на літак вже після того, як йому намагалися її вручити.

17 січня Порошенко повернувся до України через аеропорт Жуляни.

Порошенка підозрюють у держзраді у справі про торгівлю вугіллям із тимчасово окупованим Донбасом у 2014-2015 роках.

У цій самій справі підозрюють нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука та ексміністра енергетики Володимира Демчишина.

Порошенко вважає справу політично мотивованою владою президента Володимира Зеленського.

Суд заарештував усе майно Порошенка. Проте Слідство.інфо повідомляло, що він урятував бізнес від арешту, вчасно переписавши його на сина.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ