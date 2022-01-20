Міноборони та ЗСУ встановили 20 січня Днем вшанування захисників Донецького аеропорту

Міністерство оборони та Збройні сили України підписали спільний наказ, яким затверджується щорічне проведення пам'ятних заходів до Дня вшанування захисників Донецького аеропорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

"З метою військово-патріотичного виховання, вшанування подвигу військовослужбовців, добровольців та волонтерів, які обороняли Донецький аеропорт від російського агресора, та продовження найкращих бойових традицій наказуємо: установити в системі Міністерства оборони України День вшанування захисників Донецького аеропорту, який відзначати щороку 20 січня", - ідеться в спільному наказі міністра оборони Олексія Резнікова та головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного від 20 січня 2022 року "Про День вшанування захисників Донецького аеропорту".

Зазначається, що щорічно протягом січня будуть організовуватись й проводитись урочисті і пам'ятні заходи, присвячені Дню вшанування захисників Донецького аеропорту.

Зокрема ідеться про заходи зі вшанування пам'яті військовослужбовців ЗСУ, які обороняли Донецький аеропорт, у меморіальному комплексі на території Міноборони, де розташована Зала пам'яті захисників України та Пам'ятний дзвін.

Також у військових частинах ЗСУ, вищих військових навчальних закладах та бібліотеках проводитимуть низку тематичних зустрічей, лекцій, книжкових виставок, перегляд та обговорення документальних фільмів, кінохронік, присвячених темі оборони Донецького аеропорту та вшануванню його захисників.

Всеукраїнський день пам'яті захисників Донецького аеропорту був впроваджений за ініціативи українських воїнів, які 242 дні боронили цей стратегічний об'єкт. За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників ДАПу назвали "кіборгами", а форпост українських кіборгів став символом української мужності, оплотом українського духу.