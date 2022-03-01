На Черниговщину вошли белорусские войска - представитель Теробороны "Север"

В Черниговскую область вошли белорусские войска, сообщает "Суспильне Чернигов" со ссылкой на представителя регионального управления сил Теробороны "Север" Виталия Кириллова.

"На Черниговщину вошли белорусские войска. Информацию "Суспильному" подтвердил представитель регионального управления сил Теробороны "Север" Виталий Кириллов. Больше подробностей позже", - говорится в сообщении, обнародованном в Телеграме.

Источник: https://t.me/suspilnechernihiv/6484