На Донбасі другу добу зберігається тиша

Від початку вівторка, 18 січня, у зоні бойових дій на Донбасі зберігається тиша.

Про це в ранковому зведенні повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Упродовж минулої доби, 18 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли, інтенсивність дій окупаційних військ у зоні ООС останніми днями зменшилася. Ворог не порушував режим припинення вогню в суботу, 15 січня.

У неділю окупанти здійснили один обстріл і поранили українського воїна біля Катеринівки.

У понеділок, 17 січня, окупанти стріляли з гранатометів у бік Пісків. Втрат серед військових не було. За матеріалами LB.ua