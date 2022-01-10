На Донбасі загинули двоє українських військових
У зоні проведення операції об'єднаних сил двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої - вони зазнали несумісних із життям поранень. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. У бік селища Піски бойовики двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними, додали у штабі.
22 грудня на засіданні ТКГ сторони висловили намір дотримуватися режиму припинення вогню. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що майбутні різдвяні й новорічні свята "мають бути мирними".
Попри на домовленості про "різдвяне перемир'я", бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ: є тяжко поранені українські військовослужбовці.
31 грудня на Донбасі боєць ЗСУ отримав несумісне з життям поранення.
1 січня у шпиталі Харкова помер 20-річний житель Коростеня Житомирської області Ігор Тичина.
27 грудня у зоні проведення Операції об'єднаних сил його поранив снайпер бойовиків. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.