На острове Змеиный не осталось ни одного уцелевшего здания. Украинские морские пехотинцы держат оборону острова

На острове Змеиный не осталось ни одного уцелевшего здания.

Как передает Укринформ, об этом Верховная Рада сообщает в Телеграмме, ссылаясь на оперативную информацию МВД и Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения.

"РФ пытается захватить остров Змеиный. Территория была обстреляна артиллерией крейсера "Москва" и патрульного корабля "Василий Быков". После этого совершен авиационный налет российским "Су-24". Сейчас на острове не осталось ни одного уцелевшего здания", - говорится в сообщении.

Однако украинские морские пехотинцы вместе с Государственной пограничной службой Украины держат оборону острова.