На півдні України знищили два російських Су-30

Сьогодні о 5-й годині ранку на півдні України зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь" знищив два російських винищувачі Су-30см.

Як передає Укрінформ, про це командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило у Фейсбуці.

"Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" обидва літаки ліквідовано. Пілоти катапультувались і слідом за літаками впали в українське Чорне море", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська з 24 лютого по 16 березня втратили близько 13,8 тис. особового складу.