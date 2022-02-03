Німеччина разом із Фінляндією вирішить, чи отримає Україна естонські гаубиці - посол

Німеччина разом з Фінляндією вирішуватиме, чи дозволяти Естонії передати Україні дев’ять радянських гаубиць Д-30 калібру 122 мм.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю «Радіо НВ», повідомляє Укрінформ.

Посол зауважила, що на цей вид озброєнь поширюються досить жорсткі німецькі правила експорту.

«Ми продали ці гаубиці спершу фінам, потім вони естонцям. Фіни й ми вирішимо, чи можна передати ці дев’ять дуже старих гаубиць в Україну. Це рішення поки що не прийняте, і я не знаю, яким воно буде», - сказала Фельдгузен.

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Дипломатка пояснила, що у позиції Німеччини щодо надання Україні зброї є дві складових. Перша – це великий суспільний консенсус у ФРН, пов’язаний з її історією: не постачати зброю в зони гострого конфлікту. Друга складова – нечіткість інформації в інформаційному просторі.

«Німеччина дійсно не постачає зброї в Україну, але з 2014 року в НАТО теж вирішили не постачати летальних озброєнь в Україну через агентства Альянсу. Але ми ніколи не блокували в агентстві НАТО постачання нелетальних озброєнь, і Україна буде отримувати ті озброєння, які вона просила у червні минулого року, в тому числі антидронову зброю з Литви», - зазначила посол.

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Коментуючи заяву міністра оборони України Олексія Резнікова про блокування Німеччиною закупівель Україною зброї у Литви через агентства НАТО, зокрема, антидронових рушниць та антиснайперських систем, Фельдгузен зазначила, що мала з ним довгу розмову про це.

За її словами, Україна у березні минулого року подала перший запит до агентства НАТО на придбання цих озброєнь в одній заявці.

«Тоді, оскільки ці (антиснайперські - ред.) рушниці є летальним озброєнням, дозвіл не був наданий. У серпні Україна знову подала заявку... і там було лише нелетальне озброєння, і ми нічого не блокували. Дозвіл агентства НАТО було надано у вересні, і Україна отримає ці озброєння (антидронові рушниці - ред.)», - сказала посол Німеччини.

Видання The Wall Street Journal 22 січня написало, що Німеччина відмовляється надати дозвіл Естонії на передачу Україні гаубиць Д-30.

Уряд Естонії надіслав уряду Німеччини запит на дозвіл поставити Україні радянські гаубиці Д-30 калібру 122 мм. Ці гаубиці Естонія придбала у Фінляндії, яка, своєю чергою, купила їх із "надлишків" озброєнь колишньої Східної Німеччини.