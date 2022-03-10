Під Києвом ЗСУ ліквідували командира танкового полку полковника Захарова

На Київщині ліквідували полковника Захарова. Він був командиром танкового полку окупантів

Про це повідомляють у ГУР України.

У Броварському районі Київської області під час бою з батальйонно-тактичною групою (БТГр) 6 танкового полку 90 танкової дивізії Центрального військового округу (Чебаркуль) ворог зазнав значних втрат. Вдалося знищити командира полку полковника А. Захарова.

Внаслідок значних втрат БТГр 6 танкового полку разом із БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії змушені були відступити і перейти до оборони.