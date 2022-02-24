Под Харьковом подразделения ВСУ уничтожили четыре российских танка

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, в Генштабе отметили, что в Счастье Луганской области украинская армия уничтожила около 50 военных РФ. Также наши уничтожили шестой российский военный самолет под Краматорском.

"Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения в своих позициях. Противник несет потери. Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников", - отметили военные.